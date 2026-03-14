Синоптик Леус заявил, что грядущий Эль-Ниньо может стать сильнейшим за 10 лет

Грядущее климатическое явление Эль-Ниньо может стать самым сильным за последние десять лет. Об этом сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Эль-Ниньо — аномальное потепление поверхностных вод океана. По словам Леуса, в ближайшие месяцы появляются все больше признаков формирования этого явления. А оно, в свою очередь, способно существенно изменить погодные условия. Причем во всем мире.
Так, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США уже опубликовало прогноз, согласно которому условия для формирования Эль-Ниньо сохранятся в течение ближайших шести месяцев. Метеорологи ожидают его развитие в период с июня по август, а само явление может продлиться как минимум до конца года.
Кроме того, ряд европейских метеоцентров допускает, что к осени оно усилится до уровня так называемого «Супер Эль-Ниньо». При нем температура поверхности воды в Тихом океане поднимется на 1,5−2 градуса выше климатической нормы. В таком случае 2026 или 2027 год могут войти в число самых теплых за всю историю наблюдений.
«Грядущее Эль-Ниньо может стать самым сильным за прошедшее десятилетие», — написал синоптик.
Немногим ранее Михаил Леус высказывался о погодной ситуации в Москве. Он отмечал, что, несмотря на аномально высокие температуры последних дней, снежный покров в столице уменьшается медленно. По его данным, за сутки на метеостанции ВДНХ высота снега сократилась лишь на один сантиметр. При этом в среднем по региону убыль составила от одного до пяти сантиметров.