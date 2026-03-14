Премьер-министр Бельгии призвал ЕС начать переговоры с Россией

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости наладить диалог между Евросоюзом и Россией по вопросу украинского урегулирования. Он подчеркнул, что Европа не в состоянии бесконечно поддерживать Украину и поставлять ей оружие без участия США.
Политик также отметил, что экономически «задушить» Россию невозможно.
— Сделка с Россией, похоже, является единственно возможным решением, — заявил он.
Де Вевер заявил, что без мандата на ведение переговоров с Москвой Европа не сможет участвовать в обсуждениях, где американцы будут подталкивать Украину к принятию сделки, которая, по его словам, окажется невыгодной для Европы, передает портал Echo.
10 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что следующая трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине может состояться на следующей неделе — в период с 16 по 22 марта.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что представители Москвы и Киева обсуждают большое количество вопросов, которые касаются в том числе территорий. Представитель Кремля подчеркнул, что сторонам конфликта нужно разобраться еще со множеством других нюансов.