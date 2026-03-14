Премьер-министр Бельгии призвал ЕС начать переговоры с Россией

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что представители Москвы и Киева обсуждают большое количество вопросов, которые касаются в том числе территорий. Представитель Кремля подчеркнул, что сторонам конфликта нужно разобраться еще со множеством других нюансов.