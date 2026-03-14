Призраки прошлого в объективе «МК в Калининграде»: как выглядит замок Тапиау после веков забвения

Корреспондент «МК в Калининграде» побывал в замке Тапиау — одном из наиболее хорошо сохранившихся средневековых сооружений области. Его история началась в XIII веке, когда на этих землях появились первые деревянные укрепления.
Как рассказали хранители замка, этот величественный объект не раз перестраивали и переживал осады. В XIV веке под руководством маршала Тевтонского ордена возвели каменную крепость, фрагменты которой дошли до наших дней. В XVI веке замок реконструировали по приказу герцога Альбрехта. Позже здесь были приют, дом призрения, тюрьма и даже следственный изолятор. Ходят легенды, что в стенах замка до сих пор обитают местные приведения заключенных!
Последние заключенные покинули замок в 2021 году. С сентября того же года Тапиау передали историко-художественному музею. С июня 2022-го замок открыт для экскурсий, а хранители замка обещают, что вскоре бyдyт приведены в порядок и дрyгие части замкового комплекса. Сегодня это невероятный объект культурного наследия федерального значения и одна из главных исторических достопримечательностей региона. Помимо всего прочего, каждые выходные в стенах замка регyлярно проходят настоящие рыцарские тyрниры.