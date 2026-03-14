Призраки прошлого в объективе «МК в Калининграде»: как выглядит замок Тапиау после веков забвения

Как рассказали хранители замка, этот величественный объект не раз перестраивали и переживал осады. В XIV веке под руководством маршала Тевтонского ордена возвели каменную крепость, фрагменты которой дошли до наших дней. В XVI веке замок реконструировали по приказу герцога Альбрехта. Позже здесь были приют, дом призрения, тюрьма и даже следственный изолятор. Ходят легенды, что в стенах замка до сих пор обитают местные приведения заключенных!