Песню Кэпитэнеску могут снять с «Евровидения» за романтизацию насилия

Песня Choke Me («Удуши меня») исполнительницы Александры Кэпитэнеску, представляющей Румынию на «Евровидении», подверглась критике из-за текста, который, как утверждается, романтизирует сексуальное насилие, пишет Romania Insider.
«Активисты, борющиеся с сексуальным насилием, утверждают, что в песне победительницы шоу “Голос Румынии” Александры Кэпитэнеску 30 раз за три минуты упоминается фраза “удуши меня”», — отмечается в публикации.
По словам критиков, песню следует снять с конкурса, поскольку она пропагандирует опасные практики.
В 2026 году «Евровидение», которое отпразднует свой 70-летний юбилей, состоится в Вене в мае. До этого момента конкурс в городе проходил в 1967 и 2015 годах.