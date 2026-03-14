Reuters: США отвергли усилия стран Персидского залива по миру на Ближнем Востоке

Американская администрация во главе с президентом США Дональдом Трампом отвергла все усилия государств Персидского залива, направленные на прекращение огня на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает издание, главным посредником в переговорах между США и Ираном на протяжении долгого времени был Оман. И именно он стремился стабилизовать ситуацию после начала активной фазы конфликта. В частности, страна предприняла несколько попыток открыть канал связи между Вашингтоном и Тегеран.
Однако усилия оказались тщетными. Поскольку США дали понять, что не заинтересованы в проведении дальнейших переговоров.
Тем временем были озвучены ближайшие планы Вашингтона на операцию на Ближнем Востоке. Так, газета Wall Street Journal сообщала, что США не намерены прекращать боевые действия. Предположительно, все продлится еще несколько недель. По крайней мере, на такие сроки рассчитывает Пентагон.