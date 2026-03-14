Названа причина смерти заслуженной артистки РСФСР Людмилы Арининой

Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина умерла на 100-м году жизни. О смерти актрисы стало известно вечером 14 марта. В кинематограф она пришла довольно поздно — в 41 год, однако успела сняться более чем в ста проектах. Основным ее амплуа стала «женщина с непростой судьбой, оставшаяся одна», что во многом перекликалось с ее собственной жизнью, хотя сама актриса всегда считала себя счастливой. В 1976-м ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР. Наибольшую популярность ей принес культовый фильм «На всю оставшуюся жизнь», вышедший в 1975 году.