Тренер Брабечан: сочетания некоторых продуктов позволяют избежать переедания

Фитнес-тренер Юрий Брабечан дал советы, какие сочетания продуктов помогают лучше усваивать пищу, контролировать уровень сахара в крови и избегать переедания.
Есть утверждение, что определенная еда способна «сжигать» другую и экстремально разгонять метаболизм. Но, по словам тренера, это миф. На самом деле, практическая польза грамотных пищевых комбинаций заключается в правильном усвоении нутриентов. Эксперт выделил несколько самых эффективных рабочих связок:
Растительное железо + Витамин С. Гречка и бобовые усвоятся гораздо лучше, если добавить к ним свежий перец, зелень или лимонный сок.
Овощи + жиры. Овощи богаты жирорастворимыми витаминами, поэтому к моркови, тыкве или листовому салату необходимо добавлять оливковое масло, орехи или авокадо.
Белок + клетчатка + жиры. Мясо с овощами и маслом или творог с ягодами и орехами надолго сохраняют сытость и сглаживают скачки сахара.
Крахмал + кислота. Если к рису или картофелю добавить салат с уксусной или лимонной заправкой, подъем глюкозы после еды будет более плавным.
Острые специи + чай/кофе без сахара. Такая комбинация дает легкий эффект дополнительного расхода энергии на переваривание.
— Грамотные сочетания продуктов — это, по сути, тонкая настройка рациона. Они помогают лучше усваивать нутриенты, держать под контролем аппетит и уровень сахара, немного увеличивают расход энергии на само переваривание. Но называть это волшебным жиросжиганием было бы преувеличением, — сказал эксперт Газета.ru.
Он напомнил, что базовым фундаментом здоровья и фигуры по-прежнему остаются контроль калорийности, достаточное потребление белка, регулярные тренировки, качественный сон и управление стрессом.
Для перекуса на работу подойдут кусочек цельнозернового хлеба с отварным или запеченным мясом, овощи, фрукты, немного сыра, отварные яйца. Вместо конфет и шоколадных батончиков на десерт можно съесть горсть сухофруктов или орехов, пишет Life.ru.
