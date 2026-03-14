В Петербурге 14 марта температура превысила 15 градусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Погода в Санкт-Петербурге четвертый день подряд бьет рекорды, 14 марта столбик термометра достиг 15-градусной отметки. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.
«Сегодня днем воздух смог прогреться до плюс 15,3 градуса. Это не только новый рекорд для 14 марта, но и повторение абсолютной температуры месяца 2015 года», — написал Колесов.
Синоптик пояснил, что в марте 2015 года была зафиксирована первая в этом году в температура плюс 15 градусов, которая раньше отмечалась в городе только в апреле.
Среднесуточная температура в Санкт-Петербурге 14 марта достигла плюс 10,3 градуса, что сразу на 6,2 градуса выше предыдущего рекорда, добавил он.
15 марта также ожидается рекордное тепло. «То, что ночь будет самая теплая для 15 марта и средняя температура суток, то это однозначно», — указал Колесов.