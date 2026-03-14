Борцу Исламгерееву подарили автомобиль после победы на чемпионате Европы

Российский борец Бозигит Исламгереев получил в подарок автомобиль после победы на молодежном чемпионате Европы в Сербии.

Ценный приз спортсмену вручили председатель попечительского совета Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) Умар Кремлев и президент организации Михаил Мамиашвили.

Кремлев в ходе поздравления отметил, что Бозигит подает отличный пример молодежи, демонстрируя целеустремленность и любовь к Родине. Он подчеркнул гордость Федерации за результат борца и выразил надежду на новые достижения спортсмена.

Исламгереев поблагодарил за оказанное внимание и отметил, что такая поддержка служит сильной мотивацией для дальнейших успехов.

Напомним, российский борец вольного стиля прославился после эффектного приема под названием «летучая белка» в четвертьфинале молодежного чемпионата Европы.