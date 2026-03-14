ЦСКА проиграл «Балтике» и потерпел третье поражение после возобновления РПЛ

КАЛИНИНГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА уступили калининградской «Балтике» со счетом 0:1 в гостевом матче 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный гол на 63-й минуте встречи забил Брайан Хиль. В матче не смог принять участие аргентинский нападающий ЦСКА Лусиано Гонду, в игре прошлого тура против московского «Динамо» (1:4) форвард получил прямую красную карточку и пропустил встречу с калининградской командой из-за дисквалификации.
В компенсированное ко второму тайму время произошла массовая потасовка, в которой приняли участие футболисты и тренеры обеих команд. По ее итогам были удалены главные тренеры клубов Фабио Челестини и Андрей Талалаев.
ЦСКА потерпел третье подряд поражение в РПЛ с момента возобновления чемпионата после зимней паузы, подопечные Фабио Челестини занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Балтика» поднялась на четвертое место, имея в активе 39 очков.
В следующем туре ЦСКА 21 марта примет махачкалинское «Динамо», а 17 марта в гостях проведет второй матч полуфинала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России против «Краснодара» (первый матч — 3:1 в пользу армейцев). «Балтика» в 22-м туре РПЛ 21 марта на своем поле встретится с «Сочи».