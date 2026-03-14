Тренер «Балтики» Талалаев спровоцировал массовую потасовку в игре с ЦСКА

КАЛИНИНГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев в домашнем мачте 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА спровоцировал массовую драку.
Талалаев подобрал ушедший за пределы поля мяч и выбил на трибуны, несмотря на то, что аут принадлежал игрокам ЦСКА. Между футболистами ЦСКА на поле и скамейкой «Балтики» вспыхнула потасовка. Позднее в конфликт вмешался и тренер ЦСКА Фабио Челестини, который порывался вступить с Талалаевым в драку.
Обоих тренеров удалили с поля, при этом Талалаев при уходе показывал нецензурные жесты в адрес Челестини, призывая решить конфликт лицом к лицу. Конфликт специалистов продолжился и в подтрибунном помещении, их растащили сотрудники стадиона. Встреча завершилась победой «Балтики» со счетом 1:0.
Талалаев провел первую игру после отбытия трехматчевой дисквалификации. В декабре Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Талалаева на три матча чемпионата России за оскорбительный жест в сторону соперника.