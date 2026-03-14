Синоптик Леус: грядущий Эль-Ниньо может стать самым мощным за последние 10 лет

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Грядущий природный феномен Эль-Ниньо, характеризующийся аномальным повышением температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана, может стать самым мощным за последнее десятилетие. Об этом в Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.
«Грядущее Эль-Ниньо может стать самым сильным за прошедшее десятилетие. Появляется все больше признаков того, что в течение следующих нескольких месяцев Эль-Ниньо сформируется и усилится, превратившись в потенциально значительное явление, которое изменит погодные условия по всему миру», — написал Леус.
Синоптик добавил, что Эль-Ниньо может внести изменения в сезон ураганов в Атлантике и усилить глобальное потепление. Так, Леус, ссылаясь на расчеты метеорологов Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), отмечает, что Эль-Ниньо проявится в период с июня по август и продлится как минимум до конца года.
При этом существует высокая вероятность того, что зимой это явление усилится. «В такой ситуации высока вероятность, что 2026 или 2027 год выйдут на первое место в списке самых теплых лет на планете», — уточняет он. С таким прогнозом, по словам Леуса, согласны и некоторые европейские метеоцентры, которые ожидают к концу осени превращение явления Эль-Ниньо в супер-Эль-Ниньо с ростом средней температуры поверхности воды в Тихом океане на 1,5−2 градуса выше климатической нормы.
«Годы Эль-Ниньо также имеют тенденцию повышать средние глобальные температуры поверхности земли, тем самым действуя совместно с глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека, и устанавливая тепловые рекорды. Супер-Эль-Ниньо почти наверняка поднимет глобальную температуру до рекордных значений, что еще больше ускорит потепление и потенциально приведет к еще большему обесцвечиванию кораллов и другим разрушительным последствиям», — пояснил синоптик.
Леус резюмировал, что в годы Эль-Ниньо повышается вероятность формирования над территорией Европейской части России блокирующих антициклонов с длительными периодами сухой и жаркой погоды. Ярким примером подобного влиянием на климат было Эль-Ниньо 2009−2010 годах и последовавшее вслед за ним аномально жаркое лето 2010 года.