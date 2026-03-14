Почти 700 калининградок проверили здоровье за один день: акция выявила патологии и спасла жизнь

Впервые в Калининграде прошёл единый День женского здоровья. 13 марта с 14:00 до.

Источник: Kaliningradnews

20:00 все поликлиники и женские консультации области принимали пациенток без записи. Инициативу Минздрава поддержали почти 700 жительниц.

Министр здравоохранения Сергей Дмитриев объяснил, почему это важно: «Задача — увеличить охват профилактикой для раннего выявления заболеваний репродуктивной системы. Здоровье будущего взрослого человека формируется ещё внутриутробно и зависит от здоровья родителей».

Женщины прошли акушера-гинеколога и терапевта, сделали маммографию и УЗИ, сдали мазки на цитологию, флору, инфекции и ВПЧ.

У нескольких обнаружили патологии и кисты. Одну жительницу востока области пришлось срочно госпитализировать — она долго списывала плохое самочувствие на усталость и не находила времени на врача.

Участницы остались довольны. Калининградка, задумавшаяся о втором ребёнке, похвалила врачей. Жительница Багратионовского района оценила возможность быстро сдать анализы.

Проверить здоровье можно в любой поликлинике области бесплатно: в будни до 20:00, в субботу до 14:00. Акция показала, что это работает.