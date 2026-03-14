Футболист Секач не жаловался на давление со стороны мошенников членам команды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Защитник «Урала-2» Даниил Секач не рассказывал членам футбольной команды о каком-либо давлении со стороны мошенников, поделился с ТАСС полузащитник Станислав Бондаренко.
Как ранее сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Секач задержан в Москве по подозрению в убийстве. По данным собеседника агентства, молодой человек действовал под влиянием мошенников с Украины.
«Нет, такого не было. Как минимум, он нам об этом не рассказывал», — рассказал Бондаренко в ответ на вопрос о том, были ли в поведении Секача странности в последнее время, говорил ли он о давлении на него со стороны каких-либо людей, мошенников.
В команде охарактеризовали Секача как безобидного и адекватного человека. «Честно вам сказать, это самый безобидный человек вообще, который просто может быть. Данила очень хороший человек и по характеру, и по всем возможным качествам. Он и мухи не обидит. Очень приятный человек в общении и в поступках, очень хороший мальчик», — сказал Бондаренко. Тренер «Урала-2» Игорь Решетников отметил в разговоре с ТАСС, что Секач «был адекватным» и что он также не верит в совершение им преступления.
С января 2025 года Секач играет на позиции защитника за вторую команду екатеринбургского «Урала», который выступает в четвертом по силе дивизионе чемпионата России. Ранее он играл в молодежных академиях «Локомотива», «Ростова», «Строгино» и «Сатурна».