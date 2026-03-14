В Запорожской области около 10 тыс. абонентов остались без света из-за аварии

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. абонентов остались без электроснабжения в 12 населенных пунктах Васильевского муниципального округа Запорожской области из-за аварии, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Временное отключение электроснабжения в Васильевском муниципальном округе. Без света остаются 12 населенных пунктов: город Васильевка, села Видножено, Балки, Первомайское, Павловка, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Подгорное, Широкое, Златополь, Скельки, Шевченко — всего около 10 тыс. абонентов», — написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий добавил, что отключения частично затронули Куйбышевский и Михайловский муниципальные округа, однако не назвал число абонентов без света.

«Как только позволит оперативная обстановка, ремонтные бригады незамедлительно приступят к аварийно-восстановительным работам. Держу ситуацию на личном контроле», — уточнил губернатор.