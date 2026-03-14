Житель Светлого из ревности сжёг дом знакомой и украл деньги с её карты: получил 4,5 года колонии

Прокуратура города Светлого поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя посёлка Взморье.

Источник: KaliningradToday

Мужчину признали виновным в поджоге и краже.

Всё случилось 28 мая 2025 года. Ревнивый знакомый решил расправиться с имуществом женщины: облил бензином комнату в её частном доме и поджёг. Он знал, что в помещении находится газовый баллон. В результате дом и всё, что в нём было, полностью сгорели. Ущерб превысил 5 миллионов рублей.

В тот же день подсудимый воспользовался мобильным телефоном потерпевшей и перевёл себе 104 тысячи рублей с её банковского счёта.

Суд с учётом позиции прокурора приговорил его к четырём с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. В пользу пострадавшей полностью взыскан причинённый ущерб.