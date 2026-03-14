Депутат Толмачев: законный брак упрощает получение материнского капитала

Депутат напомнил о плюсах регистрации отношений перед гражданским браком.

Источник: Комсомольская правда

Официальная регистрация отношений в ЗАГСе дает партнерам ряд существенных юридических преимуществ по сравнению с обычным сожительством. О главных плюсах законного союза в сравнении с сожительством рассказал депутат Государственной думы Александр Толмачев.

Депутат подчеркнул, что наличие штампа в паспорте максимально упрощает доступ к средствам материнского капитала, тогда как парам без официального статуса предстоит столкнуться с серьезными бюрократическими препятствиями при оформлении этой выплаты.

Кроме того, когда ребенок рождается в браке, то в свидетельстве о рождении сразу вписывают обоих родителей. А вот незарегистрированным парам придется проходить отдельную процедуру для узаконивания родства.

Также Толмачев обратил внимание на имущественную безопасность и вопросы наследования. По его словам, законный брак гарантирует партнерам справедливое распределение нажитых благ — в семье все делится 50 на 50.

— Сожитель, в отличие от супруга, не может автоматически претендовать на имущество. Доказать фактический общий быт можно, однако это требует времени, хлопот, сбора документов, — говорит депутат NEWS.ru.

Так что официальный союз надежно страхует от финансовых махинаций со стороны второго партнера.