Вашингтон
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ynet: Нетаньяху хочет обсудить с Зеленским сотрудничество по перехвату БПЛА

Посол Украины в Израиле Корнийчук подтвердил, что Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Киев запрос о проведении переговоров с Владимиром Зеленским для обсуждения сотрудничества в сфере перехвата беспилотников. Об этом сообщает издание Ynet.

По данным СМИ, израильская сторона якобы заинтересована в обмене опытом по противодействию иранским дронам. Предполагается, что консультации могут состояться в ближайшее время.

При этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что стороны уже готовят соответствующие переговоры.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предлагал помощь США в противодействии иранским беспилотникам. Однако американский президент Дональд Трамп публично отказывался от такой «щедрости». В свою очередь, в Тегеране подобные заявления Киева вовсе не воспринимают всерьез. Временный поверенный в делах Ирана на Украине Шахрияр Амузегар отмечал, что слова о помощи в борьбе с иранскими БПЛА там считают лишь символическим жестом и фактически шуткой.

