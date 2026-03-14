Ynet: Нетаньяху хочет обсудить с Зеленским сотрудничество по перехвату БПЛА

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Киев запрос о проведении переговоров с Владимиром Зеленским для обсуждения сотрудничества в сфере перехвата беспилотников. Об этом сообщает издание Ynet.
По данным СМИ, израильская сторона якобы заинтересована в обмене опытом по противодействию иранским дронам. Предполагается, что консультации могут состояться в ближайшее время.
При этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что стороны уже готовят соответствующие переговоры.
Напомним, ранее Владимир Зеленский предлагал помощь США в противодействии иранским беспилотникам. Однако американский президент Дональд Трамп публично отказывался от такой «щедрости». В свою очередь, в Тегеране подобные заявления Киева вовсе не воспринимают всерьез. Временный поверенный в делах Ирана на Украине Шахрияр Амузегар отмечал, что слова о помощи в борьбе с иранскими БПЛА там считают лишь символическим жестом и фактически шуткой.