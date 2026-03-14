«Балтика» одержала победу над ЦСКА в Калининграде

«Балтика» одержала первую победу в 2026 году. В субботу, 14 марта, калининградцы переиграли ЦСКА на своём поле. Матч закончился со счётом 1:0.
В 21-м туре первенства РПЛ балтийцы принимали дома армейцев. Калининградцы пытались вернуть москвичам должок за первое поражение в сезоне. Перед игрой обе команды делили четвёртое и пятое места в таблице, поэтому интриг во встрече хватало.
В первом тайме мячом больше владели гости. Армейцы имели небольшое преимущество, но по опасным моментам «Балтика» точно не уступала. Впрочем, несмотря на все попытки футболистов, на перерыв команды ушли при нулях на табло.
Во второй половине характер игры несколько выровнялся. Балтийцы стали всё чаще угрожать воротам Игоря Акинфеева. В итоге калининградцы добились своего. Брайан Хиль воспользовался ошибкой игроков ЦСКА, классно разобрался в ситуации и открыл счёт.
После этого играть оставалось ещё много времени. Армейцы бросились отыгрываться, но и хозяева не собирались довольствоваться малым. Несколько раз балтийцы были близки к успеху, но изменить счёт не удалось.
В конце на поле чудом не произошла потасовка «стенка на стенку». Наставник хозяев Андрей Талалаев спровоцировал игрока армейцев, который толкнул тренера. После этого несколько минут на бровке бушевали нешуточные страсти, закончившиеся удалением и Талалаева, и Фабио Челестини.
В итоге балтийцы одержала важнейшую победу и закрепились на четвёртом месте. Следующий матч «Балтика» проведёт 21 марта в Калининграде против «Сочи».