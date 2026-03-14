Стали известны имена победителей «Ледникового периода»

На Первом канале завершился очередной сезон шоу «Ледниковый период». Многие пары подготовили для финала сильные и яркие номера.
Первое место разделили две пары: Александра Степанова с Иваном Скобревым и Татьяна Тотьмянина с Федором Федотовым. Серебряные медали достались Елизавете Туктамышевой и Марку Рудаковскому, а почетное третье место заняли Татьяна Волосожар и Семен Елистратов.
Александра Степанова и Иван Скобрев, которые пришли в финал как фавориты, выступили под музыку Вивальди. Фигуристка отметила, что каждая их программа была уникальной, и на этот раз им снова удалось удивить зрителей.
Татьяна Волосожар и Семен Елистратов перевоплотились в ангела и демона, а в конце их номера вокруг них вспыхнул огненный круг. Судьи также отметили, что пара на протяжении всего сезона каталась на высоких скоростях, и финал не стал исключением.
Еще одни явные претенденты на победу — Татьяна Тотьмянина и Федор Федотов — также сумели сохранить высокий уровень техники и артистизма.
— Ты, Федя, молодец! Ты не побоялся ни музыки, ни Тани, ты делал свое дело — поддерживал, бежал за ней, догонял и поднимал ее! — восхитилась заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова, сидящая в составе жюри.
Хореограф Ильдар Гайнутдинов, жених фигуристки Евгении Медведевой, рассказал, что отказался участвовать в шоу «Ледниковый период» в качестве конкурсанта, несмотря на полученное предложение. По его словам, решение связано с высоким риском травм и отсутствием опыта катания на коньках, что несовместимо с его профессиональной деятельностью.