КСИР подтвердил гибель специального инспектора Генштаба ВС Ирана Бабаиана

Бабаиан погиб в результате ударов США и Израиля по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Корпус стражей исламской революции подтвердил гибель специального инспектора Генерального штаба ВС Ирана Аболькасема Бабаиана. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление иранских военных.

По данным КСИР, генерал погиб в результате ударов, нанесенных Израилем и США. При этом точная дата его смерти не уточняется.

«Генерал Аболькасем Бабаиан погиб в результате ударов Израиля и США, выражаем соболезнования его семье и соратникам», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что Бабаиан занимал должность главы военной канцелярии верховного лидера Ирана после гибели предыдущего руководителя этого ведомства Мохаммада Ширази.

Немногим ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи высказывался о состоянии дел в стране. По его словам, недавно избранный верховный лидер Моджтаба Хаменеи продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на различные слухи. Государственные институты также функционируют в обычном режиме.

