Билан и Лорак получили премию «Виктория» как исполнители года

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Заслуженный артист России Дима Билан стал «Певцом года» Российской национальной музыкальной премии «Виктория» с песней «Горький дождь», победительницей в аналогичной женской номинации стала певица Ани Лорак с композицией «Мужчина мой», передает корреспондент ТАСС. Церемония вручения наград проходит на сцене «Live Арены».
«Горький дождь» Билана также взял награду как «Песня года» и завоевал статуэтку в номинации «Музыкальное видео года».
Во время церемонии выступают номинанты, победители и те, кто вручают премии. Среди них — народные артисты России Филипп Киркоров и Николай Басков, а также Полина Гагарина, Григорий Лепс и другие. Исполнители представляют свои лучшие композиции за прошедший год.
О премии.
Премия «Виктория» была учреждена в 2015 году поэтом и предпринимателем Михаилом Гуцериевым, народным артистом России композитором и продюсером Игорем Крутым, а также медиаменеджером Юрием Костиным. В определении победителей участвуют около 400 членов профессионального жюри.
Независимым аудитором премии выступает компания Kept, контролирующая соблюдение регламента и тайну голосования.