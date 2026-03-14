Овечкин рассказал, что его мотивирует играть в хоккей после 20 сезонов в НХЛ

???ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин все еще любит хоккей и получает удовольствие от игры, несмотря на 20 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом Овечкин рассказал телеканалу EPSN.
«Атмосфера, вечеринки с ребятами, — сказал Овечкин, отвечая о своей мотивации после 20 сезонов в лиге. — Мы все еще любим хоккей и получаем от него удовольствие, это и есть самая важная вещь».
Овечкину 40 лет, он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году «Вашингтон» с россиянином в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадца Уэйна Гретцки. В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира, дважды выигрывал серебряные медали турнира и четыре раза — бронзовые.