Овечкин рассказал, что его мотивирует играть в хоккей после 20 сезонов в НХЛ

Овечкину 40 лет, он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году «Вашингтон» с россиянином в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадца Уэйна Гретцки. В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира, дважды выигрывал серебряные медали турнира и четыре раза — бронзовые.