Швейцария отказала США в пролете двух самолетов-разведчиков

Швейцария отказала американцам в пролете двух самолетов-разведчиков ВВС США над своей территорией. Такое решение принял Федеральный совет Швейцарии, а основанием послужила «приверженность страны принципам нейтральности». Об этом говорится в заявлении швейцарского правительства.
Известно, что самолеты-разведчики должны были пролететь над Швейцарией 15 марта в рамках проводимых американцами военных действий против Ирана.
«Две заявки, связанные с войной в Иране, были отклонены, а одна заявка на технический рейс и две заявки на пролет транспортных самолетов были одобрены», — говорится в опубликованном правительством сообщении.
Такое решение объяснили принципами нейтралитета, которых придерживается Швейцария уже много лет.
«Между США, Израилем и Ираном идет война. В отношении этих государств действует принцип нейтралитета», — отмечается в официальном документе.
Ранее Пентагон признал, что США потеряли самолёт-заправщик KC-135 в ходе операции против Ирана.
Также KP.RU писал, что Иран атаковал самолеты ВВС США на базе в Саудовской Аравии 14 марта. Однако позднее Трамп заявил, что самолеты США не пострадали при этом ударе.