ЦСКА уступил «Балтике» при перепалке тренеров и потерял четвёртое место в таблице РПЛ

В компенсированное время главный тренер хозяев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда за ним бежал игрок ЦСКА. Это спровоцировало массовую потасовку, в которую включились и тренеры обеих команд. В итоге Талалаев и наставник московского клуба Фабио Челестини получили красные карточки.