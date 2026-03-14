ЦСКА уступил «Балтике» при перепалке тренеров и потерял четвёртое место в таблице РПЛ

В компенсированное время главный тренер хозяев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда за ним бежал игрок ЦСКА. Это спровоцировало массовую потасовку, в которую включились и тренеры обеих команд. В итоге Талалаев и наставник московского клуба Фабио Челестини получили красные карточки.
Команда Фабио Челестини с 36 очками опустилась на пятое место. «Балтика» поднялась на четвёртую строчку, набрав 39 очков. В следующем туре 21 марта ЦСКА примет махачкалинское «Динамо», а «Балтика» дома сыграет с «Сочи».
