16-летний футболист «Арсенала» стал самым молодым автором гола в АПЛ

Доуман является воспитанником «Арсенала», он играет в системе клуба с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за взрослую команду семь матчей, забив дебютный гол и записав на свой счет голевую передачу. Полузащитник успел дебютировать во всех турнирах сезона: Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Англии, а также Кубке лиги. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет €20 млн.