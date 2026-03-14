КСИР призвал покинуть районы около предприятий США на Ближнем Востоке

В КСИР призвали эвакуировать все американские промышленные объекты с Ближнего Востока.

Источник: Аргументы и факты

Корпус стражей исламской революции (КСИР) призвал людей, которые живут около американских промышленных объектов на Ближнем Востоке, покинуть эти районы.

«Мы настоятельно призываем жителей районов, прилегающих к промышленным объектам, в которых американцы владеют долей, покинуть эти районы», — приводит Fars заявление корпуса.

Кроме того, в КСИР призвали эвакуировать все американские промышленные объекты из региона.

Ранее представитель КСИР Али Мохаммад Наини заявил, что Иран атаковал отделения американского банка в Дубае и Манаме. По его словам, удары стали «ответом на агрессию врага против двух иранских банков».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше