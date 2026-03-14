КСИР призвал покинуть районы около предприятий США на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) призвал людей, которые живут около американских промышленных объектов на Ближнем Востоке, покинуть эти районы.
«Мы настоятельно призываем жителей районов, прилегающих к промышленным объектам, в которых американцы владеют долей, покинуть эти районы», — приводит Fars заявление корпуса.
Кроме того, в КСИР призвали эвакуировать все американские промышленные объекты из региона.
Ранее представитель КСИР Али Мохаммад Наини заявил, что Иран атаковал отделения американского банка в Дубае и Манаме. По его словам, удары стали «ответом на агрессию врага против двух иранских банков».