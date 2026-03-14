Лыжник Коростелев подвел итоги международного сезона

ТАСС, 14 марта. Российский лыжник Савелий Коростелев поблагодарил людей, которые помогли ему выступить на международных соревнованиях текущего сезона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Международная часть сезона окончена. Безграничная благодарность тем, кто был причастен к частичке истории, — написал он. — Чуть на печи полежать и заканчивать сезон там, откуда начали».
Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны. Он получил возможность соревноваться на турнирах под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) в нейтральном статусе после того, как успешно оспорил запрет организации в Спортивном арбитражном суде (CAS).
В этом году спортсмен принял участие в Олимпийских играх в Италии. Его лучшим результатом стало четвертое место в скиатлоне. На этапах Кубка мира Коростелев сумел завоевать первую в карьере медаль, став третьим в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в финском Лахти.