Вашингтон
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжник Коростелев подвел итоги международного сезона

Спортсмен выступил на Олимпийских играх.

ТАСС, 14 марта. Российский лыжник Савелий Коростелев поблагодарил людей, которые помогли ему выступить на международных соревнованиях текущего сезона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Международная часть сезона окончена. Безграничная благодарность тем, кто был причастен к частичке истории, — написал он. — Чуть на печи полежать и заканчивать сезон там, откуда начали».

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны. Он получил возможность соревноваться на турнирах под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) в нейтральном статусе после того, как успешно оспорил запрет организации в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В этом году спортсмен принял участие в Олимпийских играх в Италии. Его лучшим результатом стало четвертое место в скиатлоне. На этапах Кубка мира Коростелев сумел завоевать первую в карьере медаль, став третьим в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в финском Лахти.