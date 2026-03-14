КСИР призвал жителей покинуть районы возле предприятий США в регионе

В связи с атаками на иранские промышленные объекты Корпус стражей исламской революции обратился к населению, проживающему вблизи американских предприятий на Ближнем Востоке. КСИР призвал эвакуироваться из данных районов. Передает слова Корпуса агентство Fars.
«Мы настоятельно призываем жителей районов, прилегающих к промышленным объектам, в которых американцы владеют долей, покинуть эти районы», — говорится в сообщении.
Также было озвучено требование о полной эвакуации всех предприятий, принадлежащих США, из стран Ближнего Востока.
На днях генерал КСИР Маджид Мусави объявил о проведении массированной ракетной атаки на Израиль. По его словам, по интенсивности атака превосходит все удары, наносившиеся с начала эскалации 28 февраля.
Накануне в КСИР также подтвердили информацию о гибели инспектора Генштаба ВС Ирана Аболькасема Бабаиана.