КСИР призвал жителей покинуть районы возле предприятий США в регионе

В КСИР отреагировали на обстрелы заводов в Иране.

Источник: Комсомольская правда

В связи с атаками на иранские промышленные объекты Корпус стражей исламской революции обратился к населению, проживающему вблизи американских предприятий на Ближнем Востоке. КСИР призвал эвакуироваться из данных районов. Передает слова Корпуса агентство Fars.

«Мы настоятельно призываем жителей районов, прилегающих к промышленным объектам, в которых американцы владеют долей, покинуть эти районы», — говорится в сообщении.

Также было озвучено требование о полной эвакуации всех предприятий, принадлежащих США, из стран Ближнего Востока.

На днях генерал КСИР Маджид Мусави объявил о проведении массированной ракетной атаки на Израиль. По его словам, по интенсивности атака превосходит все удары, наносившиеся с начала эскалации 28 февраля.

Накануне в КСИР также подтвердили информацию о гибели инспектора Генштаба ВС Ирана Аболькасема Бабаиана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше