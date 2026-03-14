Талалаеву может грозить дисквалификация до трех месяцев после игры с ЦСКА

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев может получить дисквалификацию до трех месяцев по итогам матча 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Это следует из анализа ТАСС на основе дисциплинарного регламента Российского футбольного союза (РФС).
В субботу «Балтика» на своем поле победила ЦСКА со счетом 1:0. В конце игры Талалаев спровоцировал массовую потасовку. После выхода мяча за пределы поля специалист поднял его и выбил на трибуны, несмотря на то что игру должны были возобновлять футболисты ЦСКА. После этого между игроками началась потасовка, в конфликт также вмешался главный тренер армейцев Фабио Челестини. Главный арбитр встречи Кирилл Левников удалил обоих тренеров, Талалаев при уходе с поля жестикулировал в адрес Челестини, призывая решить конфликт лицом к лицу. Перепалка специалистов продолжилась и в подтрибунном помещении, их растащили сотрудники стадиона.
Талалаев провел первый матч после отбытия трехматчевой дисквалификации. Ранее ТАСС сообщал, что главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на три игры РПЛ за оскорбительное поведение в отношении соперников в соответствии с частью 6 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС — он показывал нецензурный жест на игре с московским «Спартаком» (1:0). Если контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС квалифицирует поведение Талалаева в игре с ЦСКА как оскорбление в адрес соперников, то согласно дисциплинарному регламенту тренер может получить дисквалификацию до трех месяцев. «Оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время или после матча, если нарушение повлекло прямое удаление либо отмечено в протоколе матча, то есть использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников и иных лиц наказывается дисквалификацией на срок от 2 до 4 матчей. А при рецидиве дисквалификацией до 3 месяцев, а также к нему может быть применен штраф в соответствии с пунктом 11 приложения номер 1 (до 250 тыс. рублей)», — говорится в регламенте.
Также КДК РФС может расценить выброс мяча на трибуны как неспортивное поведение. Согласно статье 96 за неспортивное поведение виновный наказывается штрафом в соответствии с пунктом 17 приложения номер 1 (до 100 тыс. рублей).