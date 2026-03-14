Талалаеву может грозить дисквалификация до трех месяцев после игры с ЦСКА

Талалаев провел первый матч после отбытия трехматчевой дисквалификации. Ранее ТАСС сообщал, что главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на три игры РПЛ за оскорбительное поведение в отношении соперников в соответствии с частью 6 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС — он показывал нецензурный жест на игре с московским «Спартаком» (1:0). Если контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС квалифицирует поведение Талалаева в игре с ЦСКА как оскорбление в адрес соперников, то согласно дисциплинарному регламенту тренер может получить дисквалификацию до трех месяцев. «Оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время или после матча, если нарушение повлекло прямое удаление либо отмечено в протоколе матча, то есть использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников и иных лиц наказывается дисквалификацией на срок от 2 до 4 матчей. А при рецидиве дисквалификацией до 3 месяцев, а также к нему может быть применен штраф в соответствии с пунктом 11 приложения номер 1 (до 250 тыс. рублей)», — говорится в регламенте.