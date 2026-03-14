В КСИР сообщили о гибели инспектора Генштаба ВС Ирана Бабаяна

В КСИР сообщили, что инспектора Генштаба ВС Ирана Аболькасем Бабаян погиб при атаке.

Источник: Аргументы и факты

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о смерти специального инспектора Генштаба ВС Ирана Аболькасема Бабаяна, передает IRNA.

Как заявили в КСИР, Аболькасем Бабаян и члены его семьи погибли в результате атаки. В корпусе не уточнили, когда именно это произошло.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее в КСИР призвали покинуть районы около предприятий США на Ближнем Востоке.

