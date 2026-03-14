Bild: АдГ хочет оживить сельскую жизнь в ФРГ открытием трактиров

Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» планирует использовать необычный способ для расширения своей поддержки в сельской местности Германии. Как сообщает издание Bild, партия намерена возрождать закрытые деревенские пивные и трактиры, превращая их в площадки для общения жителей и обсуждения общественных вопросов.
Согласно внутреннему стратегическому документу партии, в таких заведениях посетителям будут предлагать традиционные блюда, включая братвурст, и напитки, а также проводить встречи с политиками. Предполагается, что эти пространства будут выполнять сразу несколько функций: днём работать как пункты приёма граждан, а вечером и по выходным становиться местом для дискуссий, культурных мероприятий и неформального общения.
Первым регионом для реализации инициативы может стать федеральная земля Рейнланд-Пфальц. План предусматривает использование пустующих помещений бывших трактиров, дискотек или виноделен, которые партия собирается арендовать при поддержке потенциальных спонсоров.
Помимо политических встреч, там планируют устраивать праздники, кинопоказы, лекции и ярмарки, рассчитывая таким образом оживить сельские населённые пункты и привлечь жителей районов, где, по мнению партии, другие политические силы давно утратили активность.
