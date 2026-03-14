Экономист Джозеф Стиглиц предупредил об опасном итоге очередного витка эскалации на Ближнем Востоке. По словам Стиглица, это создает серьезнейшую угрозу для всей планеты, и первые последствия этого влияния ощущаются уже сейчас. Об этом эксперт проинформировал Handelsblatt.
Стиглиц обвинил в происходящем на Ближнем Востоке президента США Дональда Трампа.
«Президент США бросил ручную гранату в экономику США и мировую экономику в целом», — заявил экономист.
Отмечается, что политик, не считаясь с собственным положением, продолжает последовательно разрушать устоявшиеся нормы международного права.
Как подчёркивается в публикации, дело не ограничивается созданием кризисных ситуаций и силовым методом решения любых разногласий с другими странами. Проблема также кроется в тарифной политике.
В свою очередь политолог Павел Кошкин выдвинул прогноз: у Трампа на войну с Ираном осталось 90 дней.
Как подчеркивал общественный деятель Виктор Бут, Вашингтон атаками по Ирану бьют не только по нему, но и по карманам простых американцев.