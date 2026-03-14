Стали известны причины удалений Талалаева и Челестини в матче РПЛ

КАЛИНИНГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев был удален с поля в домашнем матче 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА за препятствование возобновлению игры командой соперника. Это следует из протокола встречи, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини получил красную карточку за вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере. Предупреждение получил тренер-аналитик «Балтики» Андрей Талалаев — младший, его наказали за демонстративное несогласие с решением арбитра. Также желтые карточки за неспортивное поведение в концовке второго тайма получили Жоао Виктор, Энрике Кармо (оба — ЦСКА), Николай Титков, Мингиян Бевеев и Брайан Хиль (все — «Балтика»).
В концовке второго тайма на поле завязалась массовая потасовка, спровоцированная Талалаевым-старшим, который проводил у руля команды первую игру после трехматчевой дисквалификации. Главный тренер «Балтики» подобрал ушедший за пределы поля мяч и выбил его на трибуны, несмотря на то что возобновлять игру должны были футболисты ЦСКА. Между игроками ЦСКА на поле и скамейкой «Балтики» вспыхнула потасовка. Позднее в конфликт вмешался и Челестини, который порывался вступить с Талалаевым в драку, оба тренера были удалены.
Талалаев провел первую игру после отбытия трехматчевой дисквалификации. В декабре контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал его на три матча чемпионата России за оскорбительный жест в сторону соперника.