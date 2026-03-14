Талалаев снова удалён: «Балтика» минимально обыграла ЦСКА

Всё решил гол Брайана Хиля на 63-й минуте. В конце игры судья показал вторую жёлтую карточку Андрею Талалаеву за пинок мяча на ауте армейцев. Игрок ЦСКА в ответ толкнул тренера балтийцев, после чего началась массовая потасовка на поле. Менеджер москвичей Фабио Челлестини покинул пределы своей технической зоны и тоже получил за это наказание. Игру приостановили в общей сложности на четыре минуты: потасовка перенеслась в подтрибунное помещение, куда ушли Талалаев и Челлестини. Отметим, что тренера ЦСКА арбитр Кирилл Левников также удалил.