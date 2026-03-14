Вашингтон
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швейцария отказала США в пролёте двух самолётов-разведчиков

Власти Швейцарии отказали США в пролёте самолётов-разведчиков над своей территорией на фоне конфликта с Ираном, сообщает швейцарское правительство.

Источник: Аргументы и факты

Власти Швейцарии отказали Соединённым Штатам в пролёте двух самолётов-разведчиков над территорией страны, сообщает швейцарское правительство.

Решение принято «на основании приверженности» принципам нейтральности. В Федеральном совете Швейцарии (правительстве) уточнили, что пролёты американских самолётов связаны с конфликтом в Иране и были намечены на воскресенье.

«Две заявки, связанные с войной в Иране, были отклонены, а одна заявка на технический рейс и две заявки на пролёт транспортных самолётов были одобрены», — говорится в сообщении.

В Швейцарии отметили, что в отношении США, Израиля и Ирана действует принцип нейтралитета.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят удары по иранской территории. В КСИР заявили о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что удары Соединённых Штатов и Израиля по Ирану нарушают международное право, так как противоречат основному принципу запрета на использование силы без разрешения Организации Объединённых Наций или законной самообороны.

