Вашингтон
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аракчи обвинил Вашингтон в искажении фактов по переговорам в Женеве: «Нехватка знаний или намеренная попытка оправдать агрессию»

Аракчи сообщил, что Иран был готов пойти на уступки в ядерной сфере.

Источник: Комсомольская правда

Тегеран обвинил Вашингтон в искажении своей позиции по итогам переговоров в Женеве. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, 26 февраля стороны добились значительного прогресса, и Иран был настроен на масштабные уступки, но США представили все иначе.

«…Говоря это, я хотел показать, что уступка, на которую мы идем, действительно велика, но я не знаю, как они это интерпретировали — не исключено, что из-за нехватки знаний или намерения оправдать акт агрессии, который невозможно оправдать», — сказал иранский министр для телеканала MS Now.

Накануне МИД Ирана буквально высмеял Европу за поддержку США в конфликте на Ближнем Востоке. По словам Аракчи, ЕС ошибся, когда выбрал поддержать Вашингтон в войне с Тегераном.

Однако, как писал портал Axios, лидеры G7 призвали американского президента прекратить войну на Ближнем Востоке.

На днях хозяин Белого дома с помощью мема высмеял ядерную сделку бывшего президента США Барака Обамы с Тегераном.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше