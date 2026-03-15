Пятый референдум в истории Казахстана. Страна голосует за новую конституцию

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 марта 2026 года в Казахстане проходит референдум по проекту новой конституции страны. Плебисцит проводится по инициативе президента республики Касым-Жомарта Токаева. Это пятый референдум в Казахстане с момента провозглашения его независимости. В настоящее время в стране действует конституция, принятая 30 августа 1995 года, с последними изменениями, вступившими в силу 19 сентября 2022 года.
ТАСС подготовил материал о проекте новой конституции Казахстана, правилах проведения и организации плебисцита.
Назначение референдума.
8 сентября 2025 года, выступая с ежегодным посланием к народу Казахстана, Токаев инициировал преобразование действующего двухпалатного парламента в однопалатный. 20 января 2026 года на заседании Национального курултая (консультационно-совещательный орган) Токаев также предложил ввести в стране должность вице-президента, реформировать совещательные органы, изменить преамбулу и внести ряд других поправок в конституцию.
21 января 2026 года лидер Казахстана подписал указ о создании конституционной комиссии по предложенной им реформе. Первоначально она работала над поправками в действующий уже более 30 лет основной закон. Однако в ходе работы члены комиссии пришли к выводу, что в стране нужно принимать новую конституцию, так как правке подлежит более 80% текста.
11 февраля 2026 года председатель конституционной комиссии — председатель Конституционного суда Казахстана Эльвира Азимова — доложила главе государства о разработке итогового проекта нового основного закона. В тот же день Токаев подписал указ, которым назначил проведение республиканского референдума по новой конституции страны на 15 марта 2026 года.
Проект новой конституции.
12 февраля 2026 года проект новой Конституции Республики Казахстан был опубликован в газете «Казахстанская правда».
Текст документа начинается с новой преамбулы. В отличие от действующей конституции преамбула нового основного закона содержит отсылку к истории Великой степи, закрепляет идею «справедливого Казахстана» и принцип «закон и порядок», а также подчеркивает унитарный характер государства, неприкосновенность его границ и территориальной целостности. Кроме того, новая преамбула подчеркивает принципы межэтнического и межконфессионального согласия, ценность науки, образования и необходимость сохранения природы. Как и в действующей конституции, преамбула нового основного закона подтверждает неукоснительное соблюдение прав и свобод человека и гражданина, а также стремление Казахстана к миру со всеми странами.
Согласно проекту, впервые в конституции республики предлагается закрепить тенге как денежную единицу Казахстана. В действующем основном законе такой нормы не содержится. Первый раздел нового основного закона также указывает, что республика является президентской. При этом подчеркивается, что форма правления неизменна.
Провозглашен приоритет национального права перед международными договорами. Порядок действия последних будет определяться законами. Действующая же конституция признает, что международные договоры, ратифицированные Казахстаном, приоритетнее национальных законов.
Проект нового основного закона расширяет список запретов на деятельность политических партий и профсоюзов. Помимо запрета на их финансирование со стороны иностранных государств, международных организаций, иностранных юридических и физических лиц, в список предлагается добавить лиц без гражданства и юридических лиц с иностранным участием.
В проекте новой конституции содержится норма о том, что религия отделена от государства. Государственным языком в Казахстане признается казахский, а «в государственных организациях и органах местного самоуправления наряду с казахским официально употребляется русский язык». В действующем основном законе вместо слова «наряду» используется слово «наравне». Кроме того, согласно проекту, государство гарантирует создание условий для изучения и развития языков единого народа Казахстана. Также новая конституция закрепляет право граждан выбирать язык общения и сохраняет запрет на дискриминацию людей по какому-либо признаку, в том числе языковому.
Семилетний срок полномочий президента республики в проекте предлагается оставить неизменным. Также сохраняются право избираться на эту должность только один раз и запрет назначать близких родственников главы государства на высокие посты. В раздел о неприкосновенности главы государства добавлена норма о том, что он «не несет уголовной и административной ответственности за действия, совершенные при исполнении им полномочий президента, за исключением совершения государственной измены». Положения этой статьи распространяются и на экс-президентов.
Нынешний двухпалатный парламент, состоящий из Мажилиса (нижняя палата) и Сената (верхняя) заменит однопалатный, который получит название Курултай. Его 145 депутатов будут избираться на пять лет только по партийным спискам.
Проект новой конституции вводит пост вице-президента, который будет назначаться президентом с согласия Курултая. Вице-президент становится вторым лицом в иерархии власти, преемником на случай досрочного прекращения полномочий главы государства, взаимодействует с парламентом и «осуществляет иные полномочия, определяемые президентом».
Высшим консультативным органом станет Народный совет Казахстана, он сменит действующие ныне Ассамблею народа Казахстана и Национальный курултай, которые наделены похожими функциями. В частности, совет будет иметь законодательную инициативу и сможет предлагать проведение референдума.
Кандидатуру премьер-министра, который возглавит правительство республики, выдвигает президент. Правительство подотчетно Курултаю, а также обязано сложить свои полномочия перед вновь избранным составом парламента.
Вносить поправки в конституцию, за исключением статей, где зафиксирована их неизменность, согласно проекту, можно будет только на референдуме. Изменения будут считаться принятыми, если их поддержат более половины пришедших проголосовать граждан в не менее чем двух третях регионов Казахстана. В настоящее время основной закон предусматривает и иные возможности внесения поправок, в том числе голосованием депутатов. В 1998, 2007, 2011, 2017 и 2019 годах изменения и дополнения в основной закон принимались только парламентом страны, в 2022 году — в ходе плебисцита.
Кроме того, проект новой конституции предлагает закрепить запрет на второе гражданство. Получение паспорта другой страны станет основанием для лишения гражданства Казахстана, как и совершение террористических преступлений или «причинение иного тяжкого вреда национальным интересам Республики Казахстан».
Правила проведения референдума.
Вопрос, вынесенный на референдум 15 марта, в бюллетене для голосования будет звучать так: «Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».
Участники плебисцита должны будут поставить любую отметку в одном из двух квадратов, соответственно «за» или «против». Если отметки будут проставлены в обоих квадратах, то бюллетень признается действительным, однако не будет учитываться при подсчете голосов. Недействительным считается бюллетень, в котором не отмечен ни один из вариантов ответа на вопрос референдума, а также тот, в котором «невозможно определить волеизъявление» избирателя.
Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более половины граждан, внесенных в списки избирателей.
Решение по вынесенному на голосование вопросу считается принятым, если за него проголосуют более половины граждан республики, пришедших на участки.
Организация референдума.
Организация и проведение референдума возложены на Центральную избирательную комиссию, которая на время кампании выполняет роль Центральной комиссии референдума (ЦКР).
Агитация началась 12 февраля и завершится 13 марта. Накануне и в день голосования агитация запрещена.
По данным ЦКР, в голосовании могут принять участие 12 461 796 граждан Казахстана, достигших 18-летнего возраста. Общая численность населения страны на 1 февраля 2026 года составляла 20 518 005 человек (данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана).
В день голосования 15 марта на территории республики будет действовать 10 331 избирательный участок, голосование пройдет с 07:00 до 20:00 (с 05:00 до 17:00 мск). Еще 71 участок организован в 54 странах мира (среди них нет ряда государств Ближнего Востока, а также Украины). Голосование при загранучреждениях будет проводиться с 07:00 до 20:00 по местному времени. В России проголосовать можно в посольстве Казахстана в Москве, а также в четырех генконсульствах, расположенных в Астрахани, Казани, Санкт-Петербурге и Омске.
По данным ЦКР, за ходом голосования в Казахстане будут следить 359 международных наблюдателей от 38 иностранных государств и 11 международных организаций, в том числе от СНГ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств, Организации исламского сотрудничества и др.
Подведение итогов.
Центральная комиссия референдума Казахстана подводит итоги голосования и публикует официальное сообщение в СМИ в течение семи дней (до 21 марта). Решение, принятое в ходе референдума, не нуждается в каком-либо подтверждении актами президента или органов государственной власти республики.
Если граждане поддержат принятие нового основного закона, он вступит в силу 1 июля 2026 года. После этого президент страны в течение месяца обязан назначить выборы в Курултай, они должны состояться до конца августа. Вице-президента по новой конституции должны будут назначить в течение двух месяцев после открытия первой сессии вновь избранного парламента.
15 марта также станет новым государственным праздником — Днем конституции. Сейчас его отмечают 30 августа 1995 года, в день принятия действующего основного закона страны.
Референдумы в Казахстане.
Всего с момента провозглашения независимости в Казахстане прошло четыре референдума.
На плебисците 29 апреля 1995 года избиратели одобрили продление до 1 декабря 2000 года срока полномочий президента Нурсултана Назарбаева.
По итогам референдума 30 августа 1995 года была принята новая конституция страны: республика перешла от парламентской к президентской форме правления, были значительно расширены полномочия президента, образован двухпалатный парламент.
В ходе референдума 5 июня 2022 года были одобрены конституционные поправки, которые сократили полномочия главы государства, усилили роль парламента и местных представительных органов, укрепили правозащитную сферу, воссоздали Конституционный суд, закрепили окончательную отмену смертной казни и исключили все положения о статусе Назарбаева.
На референдуме 6 октября 2024 года большинство его участников одобрили строительство в Казахстане атомной электростанции.