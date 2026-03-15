Пятый референдум в истории Казахстана. Страна голосует за новую конституцию

Вносить поправки в конституцию, за исключением статей, где зафиксирована их неизменность, согласно проекту, можно будет только на референдуме. Изменения будут считаться принятыми, если их поддержат более половины пришедших проголосовать граждан в не менее чем двух третях регионов Казахстана. В настоящее время основной закон предусматривает и иные возможности внесения поправок, в том числе голосованием депутатов. В 1998, 2007, 2011, 2017 и 2019 годах изменения и дополнения в основной закон принимались только парламентом страны, в 2022 году — в ходе плебисцита.