Что можно и нельзя делать в день Федота 15 марта, который называют Ветронос

Православная церковь 15 марта вспоминает святого Федота. В народе празднуют день Федота Ветроноса. Название возникло по причине того, что мороз в названную дату предупреждает про сильный ветер.
Что нельзя делать 15 марта.
Запрещено пришивать пуговицы. Предки верили, что подобным образом можно пришить к себе проблемы и неприятности. Не следует поднимать деньги с земли. Считается, что можно заболеть. А еще не стоит ремонтировать вещи. Это может привести к финансовым сложностям.
Что можно делать 15 марта.
По традиции, в указанного периода начинали заниматься рассадой. Так, в названную дату старались высадить семена баклажанов, перца, помидоров.
Согласно приметам, птицы, которые начинают играть между собой, указывают на сильный ветер. В том случае, если в названную дату идет снег, то потепления не ждали.
Тем временем мы узнали информацию про скидки в универмагах Минска в марте 2026: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».
Кстати, «Беллегпром» сказал, что будет с фирменными магазинами белорусских предприятий.
Кроме того, белорусская теннисистка Арина Соболенко приобрела собаку — спаниеля Эша: «У команды Тигр пополнение».