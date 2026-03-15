Что можно и нельзя делать в день Федота 15 марта, который называют Ветронос

Узнали приметы и запреты на 15 марта, когда отмечают день Федота.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 15 марта вспоминает святого Федота. В народе празднуют день Федота Ветроноса. Название возникло по причине того, что мороз в названную дату предупреждает про сильный ветер.

Что нельзя делать 15 марта.

Запрещено пришивать пуговицы. Предки верили, что подобным образом можно пришить к себе проблемы и неприятности. Не следует поднимать деньги с земли. Считается, что можно заболеть. А еще не стоит ремонтировать вещи. Это может привести к финансовым сложностям.

Что можно делать 15 марта.

По традиции, в указанного периода начинали заниматься рассадой. Так, в названную дату старались высадить семена баклажанов, перца, помидоров.

Согласно приметам, птицы, которые начинают играть между собой, указывают на сильный ветер. В том случае, если в названную дату идет снег, то потепления не ждали.

Тем временем мы узнали информацию про скидки в универмагах Минска в марте 2026: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».

Кстати, «Беллегпром» сказал, что будет с фирменными магазинами белорусских предприятий.

Кроме того, белорусская теннисистка Арина Соболенко приобрела собаку — спаниеля Эша: «У команды Тигр пополнение».