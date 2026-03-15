Что происходит с душой на 3, 9 и 40 день после смерти

В это время душа словно навещает дорогие ей места. Она может быть рядом со своими скорбящими родственниками, у своего гроба или дома. Если при жизни человек был сильно привязан к определенным местам, душа стремится туда. Это время прощания и привыкания к новому состоянию. Именно поэтому похороны традиционно назначаются на третий день. К этому моменту душа завершает свое «прощание» с земным и готовится предстать перед Богом. В третий день, в подражание Воскресшему Христу, душа впервые возносится ангелами для поклонения Творцу.