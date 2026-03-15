Атаки на Иран грозят началом глобального продовольственного кризиса: вот что производят в этой стране

При этом около трети мирового экспорта карбамида идёт через Ормузский пролив. Сейчас в Персидском заливе из-за войны в регионе застряли более 1,1 млн тонн удобрений и сырья, включая 570 тысяч тонн карбамида. В публикации также указано, что цены на удобрения выросли более чем на 40 процентов.