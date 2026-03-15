Атаки на Иран грозят началом глобального продовольственного кризиса: вот что производят в этой стране

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может вылиться в продовольственный кризис в общемировом масштабе. Об сказано в публикации издания Financial Times.
Речь идёт о нарушении производства карбамида (мочевины). Это популярное азотное удобрение, которое производится на Ближнем Востоке. Из-за атак процесс производства был нарушен. В то же время объёмы производства мочевины сократились и в странах Южной Азии из-за нехватки газа.
При этом около трети мирового экспорта карбамида идёт через Ормузский пролив. Сейчас в Персидском заливе из-за войны в регионе застряли более 1,1 млн тонн удобрений и сырья, включая 570 тысяч тонн карбамида. В публикации также указано, что цены на удобрения выросли более чем на 40 процентов.
Напомним, зона Персидского залива является вторым по объему производства и экспорта удобрений регионом (14,4%) после России, на которую приходится 22,4%.
