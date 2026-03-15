Индийская ветеринар провела 15 часов в засаде, чтобы обезвредила тигра-людоеда

Тигр в районе индийского заповедника Корбетт растерзал мужчину — нетронутой осталась только голова погибшего. Инцидент произошел 17 января вечером. Хищник напал на местного, когда тот шел по дороге, и утащил в лес. Лесной департамент сразу же организовал поиски жертвы, однако обнаружить останки удалось только на следующий день.