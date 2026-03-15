Индийская ветеринар провела 15 часов в засаде, чтобы обезвредила тигра-людоеда

В индийском штате Махараштра женщина-ветеринар Приял Чурагаде в одиночку обезвредила тигра-людоеда, который несколько месяцев держал в страхе местных жителей. Об этом в понедельник, 9 марта, пишет The Times of India.
27-летняя ветеринар провела 15 часов в охотничьем укрытии на дереве, дожидаясь, пока хищник выйдет к приманке. 7 марта тигр наконец покинул заросли, Чурагаде выстрелила в него дротиком со снотворным и попала. Через 10 минут трехлетний самец уснул и был обезврежен.
После поимки женщину объявили героиней. Сама Чурагаде подчеркнула, что успех стал возможен благодаря командной работе: еще трое биологов помогли выбрать правильную приманку и заблокировать хищнику пути к отступлению, говорится в сообщении.
Тигр в районе индийского заповедника Корбетт растерзал мужчину — нетронутой осталась только голова погибшего. Инцидент произошел 17 января вечером. Хищник напал на местного, когда тот шел по дороге, и утащил в лес. Лесной департамент сразу же организовал поиски жертвы, однако обнаружить останки удалось только на следующий день.