Народный календарь. Как уберечь урожай от засухи и вредителей 18 марта

В православии 18 марта чтут память мученика Конона Исаврийского. На Руси эту дату прозвали Конон Огородник. В этот день крестьяне пахали поля, обильно удобряя их навозом, даже если еще лежал снег и вокруг царила зима.

В народе верили, что сны, приснившиеся в ночь на 18 марта, могут сбыться на 20-й день. Содержание этих сновидений лучше никому не рассказывать.

Кроме того, в этот день было принято выкапывать три лунки на огородах, приговаривая: «Одна для засухи, другая для мошек, третья для червей». Считалось, что после такого обряда урожай не пострадает от летней засухи и вредителей. Этот ритуал нужно делать скрытно, чтобы дурной сглаз не навел порчу.

Приметы погоды:

Если выросли длинные сосульки, то это к долгой весне.

На Конона ясно и сухо — летом не будет града.

Трясогузка вернулась раньше обычного — весна будет теплой.

Грачи сели на гнезда — через три недели нужно выходить на посев.

Если мыши завелись в доме и на полях, то год будет неурожайным.

Именины отмечают: Марк, Федор, Николай, Адриан, Давид, Георгий, Кирилл, Ираида, Константин, Иван.