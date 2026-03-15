В дагестанском селе Кванхидатли открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Современный фельдшерско-акушерский пункт впервые открыли в дагестанском селе Кванхидатли. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ботлихского района Дагестана.
«В селе Кванхидатли Ботлихского района открыли современный модульный ФАП. Это стало важным событием для местных жителей, поскольку теперь качественная медицинская помощь стала значительно доступнее. Здание возведено по модульной технологии в рамках федеральной программы “Модернизация первичного звена здравоохранения” национального проекта “Здравоохранение”, — говорится в сообщении.
По словам главы района Руслана Гамзатова, открытие ФАПа — это важный шаг в укреплении системы здравоохранения в сельской местности и улучшении качества жизни населения.
«Новый ФАП оборудован функциональными, комфортными кабинетами и современным оборудованием, позволяющим оказывать первичную медицинскую помощь жителям села. Ожидается, что новый ФАП значительно повысит уровень медицинского обслуживания в селе Кванхидатли», — добавил Гамзатов.