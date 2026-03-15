Названы самые высокооплачиваемые профессии в сфере ЖКХ

Однако, по словам руководителя АНО «Умные технологии и развитие общества», Наргис Джураевой, ЖКХ не может полноценно конкурировать с другими отраслями за кадры, так как оплата связана с тем, сколько тратят собственники на содержание дома. «По сути, потребитель влияет на цену услуги, и нередко эта цена оказывается ниже экономически обоснованного уровня. В результате управляющие организации просто не могут закладывать в фонд оплаты труда тот уровень зарплат, который позволил бы реально конкурировать за кадры на открытом рынке», — сказала она.