Равнение на марше: американский историк рассуждает о равенстве

Всё это замечательно выглядит на словах и наверняка очень вдохновенно звучало в проповедях Кинга, но этот борец за гражданские права появляется только в последней главе книги Макмахона, завершающейся осторожными рассуждениями о том, что пока не ясно, как будет пониматься равенство в ближайшей перспективе и возможно ли преодолеть извечную несовместимость равенства и индивидуальности. К этому финальному аккорду автор книги уже провел для читателя подробную экскурсию по довольно печальному «музею», где экспонируются попытки человечества угнаться за такой соблазнительной мечтой, как равенство. Несбыточность этого идеала, однако, заложена уже в оригинальном подзаголовке книги — The History of an Elusive Idea («История ускользающей идеи»). С другой стороны, именно неуловимость равенства делает его таким притягательным. «…Снова и снова люди используют понятие “равенство” с соблазнительной расплывчатостью, жестом указывая на его множественные смыслы и значения, но при этом затушевывая или скрывая связанные с ним противоречия, — объясняет Макмахон жизнестойкость и силу неуловимого равенства. — Каждая эпоха конструирует образ равенства по собственному образу и подобию, создавая и переделывая его заново».