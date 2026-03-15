Алексей Миранчук забил третий гол за «Атланту» в новом сезоне MLS

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук забил гол в домашнем матче регулярного чемпионата Главной лиги футбола (MLS) против «Филадельфии».
Миранчук забил третий гол команды на 68-й минуте, на данный момент счет 3:0 в пользу «Атланты». Всего на счету 30-летнего полузащитника, попавшего в расширенный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи, теперь три гола в четырех матчах нового сезона.
Миранчук выступает за «Атланту» с июля 2024 года. В прошлом сезоне его признали автором лучшего гола команды в турнире. В прошедшем регулярном чемпионате MLS «Атланта» заняла 14-е место в Восточной конференции и не сумела выйти в плей-офф. Миранчук провел 36 матчей в разных турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.