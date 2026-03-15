Мема призвал Финляндию не совершать ошибок разрешением ЯО: «Усиливает напряженность»

Размещение ядерных боеголовок в Финляндии не пройдет мимо внимания России. Подобное мнение выразил в представитель партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Я призываю правительство Финляндии не совершать роковую ошибку, допуская такие изменения в законе. Это посылает России наихудший сигнал и резко усиливает напряженность в странах Балтии», — написал он в соцсети Х.
По мнению Армандо Мема, ядерное оружие никогда не сделает Финляндию безопаснее.
На днях президент Финляндии Александр Стубб заявил, что стране не нужно ядерное оружие.
При этом KP.RU ранее писал, что финские власти разрабатывают документ, предусматривающий запрет на ввоз ядерного оружия в страну в период мира.
Кроме этого, накануне в Финляндии выступили с призывом восстановить сотрудничество с Россией.