Льготы на услуги ЖКХ для семей с детьми. Кто может снизить выплаты и как это сделать

Семьи имеют право на субсидии, то есть возврат части внесённых сумм на оплату коммунальных услуг. Получить их могут люди с небольшими доходами. Критерии отличаются в зависимости от региона. Есть федеральный норматив — получить субсидии можно, если затраты на жилищно-коммунальные услуги превышают 22% от совокупных доходов семьи. Эта норма действует по всей стране. При этом регионы вправе устанавливать свои нормативы. Они могут быть ниже федеральных, но не могут их превышать. Например, более низкий входной порог для получения субсидии на ЖКУ действует в Москве — он составляет 10% от совокупного дохода семьи. В Санкт-Петербурге порог составляет 14%.