Фицо: ЕК недостаточно давит на Зеленского

Еврокомиссия оказывает недостаточное давление на Зеленского в вопросе возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба», заявил Роберт Фицо.
Премьер-министр Словакии уточнил, что Зеленскому требуется помощь ЕС, но ЕК не может настоять на отправке на Украину инспекторов, чтобы они проверили, что был ли на самом деле повреждён нефтепровод «Дружба».
«Из разговора, который у меня был с председателем Еврокомиссии в Париже следовало, что как минимум формально ЕК стоит на нашей стороне. Однако я не чувствую достаточного давления на Зеленского», — сказал Фицо, видеообращение опубликовано на его странице в Facebook*.
Напомним, украинская сторона прекратила прокачку топлива по нефтепроводу «Дружба». Затем Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а также заблокировала предоставление кредита Киеву от ЕС в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из Российской Федерации.
