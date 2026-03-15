Фицо: ЕК недостаточно давит на Зеленского

Еврокомиссия оказывает недостаточное давление на Зеленского в вопросе возобновления поставок по нефтепроводу «Дружба», заявил Роберт Фицо.

Источник: Аргументы и факты

Еврокомиссия оказывает недостаточное давление на Зеленского в вопросе возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба», заявил Роберт Фицо.

Премьер-министр Словакии уточнил, что Зеленскому требуется помощь ЕС, но ЕК не может настоять на отправке на Украину инспекторов, чтобы они проверили, что был ли на самом деле повреждён нефтепровод «Дружба».

«Из разговора, который у меня был с председателем Еврокомиссии в Париже следовало, что как минимум формально ЕК стоит на нашей стороне. Однако я не чувствую достаточного давления на Зеленского», — сказал Фицо, видеообращение опубликовано на его странице в Facebook*.

Напомним, украинская сторона прекратила прокачку топлива по нефтепроводу «Дружба». Затем Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а также заблокировала предоставление кредита Киеву от ЕС в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из Российской Федерации.

Зеленский начал угрожать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану встречей с боевиками Вооружённых сил Украины из-за блокировки очередного кредита от ЕС для украинской стороны.

Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.

Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
